Рахимов: у «Краснодара» быстрые фланговые игроки, Кордоба великолепно цепляется за мяч

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 10-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 30 сентября. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Есть ли понимание, за счёт чего «Краснодар» лидирует? Очень качественные футболисты. Мы видим, как они меняются, появляются центральные защитники, фланговые. В центральной зоне тот же Кади обладает хорошими качествами, есть скоростные футболисты, такие как Батчи, есть нападающие очень высокого уровня, такие как Кордоба. Думаю, за счёт этих качеств футболистов команда лидирует.

Матч в Воронеже стал первым для команды «на ноль»? Да, это важный момент, в том числе для Дюпина. Если взять наши матчи, то моментов у наших ворот не так много создается, но залетало всё. За Юру я порадовался, поговорил с ним перед игрой, сказал, что ему не нужно ни на что обращать внимание, у него опыт есть. Он знает, как выручать, ловить мячи. Играть в свою игру, и у него всё получится. За него рад, за команду рад. Будем надеяться, что этот фарт останется.

Как сохранить это в игре с «Краснодаром»? Здесь ничего другого нет, нужно сыграть очень внимательно. В таких матчах мелочи могут решить. Должна быть быстрая реакция, нужно постоянно контролировать ситуацию с ориентиром на мяч, видеть своих партнеров, играть в хорошем блоке. Здесь много составляющих. Нельзя ни на секунду позволить себе расслабиться. Очень часто обращаю внимание ребят на то, что выключаемся и терять ситуацию. Это человечески фактор, не всегда можно до всех достучаться, поэтому это длительный процесс.

Ждать ли изменений в обороне? Мы прекрасно понимаем, что у «Краснодара» быстрые фланговые игроки, Кордоба великолепно цепляется за мяч. Будем думать», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».