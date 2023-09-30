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Почеттино: Мудрик — уникальный игрок

Почеттино: Мудрик — уникальный игрок
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Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением об украинском вингере клуба Михаиле Мудрике.

«Он пытается быть более открытым к новому, пытается адаптироваться и быть включённым в каждый эпизод. Мудрик — уникальный игрок. Он проделывает огромную работу, пытаясь интегрировать себя в коллектив, научиться командной игре», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, украинский вингер перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе этого года. Сумма сделки оценивается в € 70 млн. Ещё € 30 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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