Семак: у Кассьерры, как и у Кержакова с Караваевым, небольшие проблемы. Они остались дома

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак в преддверии встречи 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» рассказал, почему в заявке на матч отсутствуют Матео Кассьерра, Михаил Кержаков и Вячеслав Караваев.

«У Кассьерры, как и у Кержакова с Караваевым, небольшие проблемы. Поэтому они остались дома», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч пройдёт сегодня, 30 сентября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сине-бело-голубые находятся на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков за девять матчей.