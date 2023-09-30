«Оренбург» — «Зенит»: Мантуан вывел петербуржцев вперёд на второй минуте

В эти минуты проходит встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч проводится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на второй минуте матча бразильский нападающий Густаво Мантуан открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд. Вендел отдал передачу налево на Кругового, а защитник гостей пасом нашёл в штрафной свободного Мантуана, который точно пробил в левый нижний угол.

Сине-бело-голубые находятся на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков за девять матчей. «Оренбург» располагается на 13-й позиции, имея в своём активе восемь очков.