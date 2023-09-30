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«Локомотив» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ
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В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 14:15 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Фассон, Морозов, Самошников, Сильянов, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Карапузов, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Зе Турбо.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга команды сыграли вничью — 1:1. Во втором круге «Локомотив» разгромил нижегородцев со счётом 4:0.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков после девяти матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на восьмой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).

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