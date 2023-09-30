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«Зенит» пропустил три гола в первом тайме матча РПЛ впервые с марта 2007 года

«Зенит» пропустил три гола в первом тайме матча РПЛ впервые с марта 2007 года
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Впервые с марта 2007 года санкт-петербургский «Зенит» пропустил три мяча в первом тайме матча Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В последний раз петербуржцы пропускали столько до перерыва в игре чемпионата России от московского «Спартака» 16 лет назад или 472 матча назад ещё при Дике Адвокате.

Напомним, в эти минуты проходит встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч проводится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на второй минуте матча бразильский нападающий Густаво Мантуан открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд. Всего через пять минут Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На девятой минуте защитник «Зенита» Марио Фернандес ушёл с поля, получив травму. В середине первого тайма защитник «Оренбурга» Матиас Перес забил второй мяч своей команды. На 36-й минуте аргентинский нападающий хозяев Брайан Мансилья увеличил преимущество оренбуржцев.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
3 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мантуан – 2'     1:1 Воробьёв – 7'     2:1 Перес – 25'     3:1 Мансилья – 36'    
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