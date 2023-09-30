«Рубин» — «Краснодар»: текстовая трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 30 сентября, состоится встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и «Краснодаром». Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз команды играли друг с другом в сезоне-2021/2022. Тогда и в первом, и во втором кругах чемпионата России по футболу победу одерживали краснодарцы — 2:0 и 1:0.

В данный момент «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после девяти встреч. «Краснодар» является единоличным лидером чемпионата, имея в своём активе 21 очко.