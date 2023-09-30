Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Краснодар»: текстовая трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30 мск

«Рубин» — «Краснодар»: текстовая трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30 мск
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, состоится встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и «Краснодаром». Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды играли друг с другом в сезоне-2021/2022. Тогда и в первом, и во втором кругах чемпионата России по футболу победу одерживали краснодарцы — 2:0 и 1:0.

В данный момент «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после девяти встреч. «Краснодар» является единоличным лидером чемпионата, имея в своём активе 21 очко.

Материалы по теме
Юран обыграет «Локомотив» в гостях? У Дзюбы уже отменили гол рукой. LIVE РПЛ
Live
Юран обыграет «Локомотив» в гостях? У Дзюбы уже отменили гол рукой. LIVE РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android