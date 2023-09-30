«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

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В матче 7-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» дважды разгромил «Вулверхэмптон» с одинаковым счётом — 3:0. «Горожане» выиграли все шесть матчей на старте нового сезона Премьер-лиги, «волки» одержали только одну победу.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 18 очков после шести матчей. «Вулверхэмптон» находится на 16-й строчке, заработав четыре очка.