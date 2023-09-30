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Матис Тель объяснил, почему не взял номер Роберта Левандовского в «Баварии»

Матис Тель объяснил, почему не взял номер Роберта Левандовского в «Баварии»
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Французский нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель объяснил выбор игрового номера в немецком клубе.

«Левандовски собирался покинуть «Баварию», клуб искал нападающего. «Ренн» хотел меня сохранить, были длительные переговоры. Как только «Ренн» согласился отпустить меня, «Бавария» отпустила Роберта. Присоединиться к клубу после такого прекрасного нападающего очень приятно.

Я обсуждал номер с руководством клуба. Выбор был между 9-м и 39-м номерами, и я взял второй вариант. Почему? Не хотел брать номер Роберта, ещё ничего не сделав для клуба. Люди меня ещё не знали. Я хотел заработать право носить футболку с этим номером. Это серьёзный вызов и большая мотивация», — сказал Тель в интервью на YouTube-канале Carre.

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