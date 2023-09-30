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«Зенит» неожиданно уступил «Оренбургу» в матче 10-го тура РПЛ

«Зенит» неожиданно уступил «Оренбургу» в матче 10-го тура РПЛ
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Завершилась встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч прошёл на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Оренбург» одержал победу со счётом 3:1.

Уже на второй минуте матча бразильский нападающий Густаво Мантуан открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд. Всего через пять минут Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На девятой минуте защитник «Зенита» Марио Фернандес ушёл с поля, получив травму.

В середине первого тайма защитник «Оренбурга» Матиас Перес забил второй мяч своей команды с передачи Воробьёва. На 36-й минуте аргентинский нападающий хозяев Брайан Мансилья увеличил преимущество оренбуржцев и установил окончательный счёт встречи. Ассист в активе Юрия Ковалёва.

Благодаря этой победе «Оренбург» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 10 играх. «Зенит» остаётся на третьей позиции с 17 очками.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мантуан – 2'     1:1 Воробьёв – 7'     2:1 Перес – 25'     3:1 Мансилья – 36'    
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