«Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит»

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Завершился матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). «Оренбург» одержал победу со счётом 3:1. Оренбуржцы впервые выиграли у «Зенита».

Ранее «Зенит» брал верх в восьми из девяти матчей с «Оренбургом». Предыдущая встреча между ними завершилась вничью. С учётом сегодняшней игры разница мячей 24:8 в пользу «Зенита».

За «Зенит» голом отметился Густаво Мантуан. В составе «Оренбурга» отличились Дмитрий Воробьёв, Матиас Перес и Брайан Мансилья.

Благодаря этой победе «Оренбург» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков после 10 матчей. «Зенит» находится на третьей строчке, заработав 17 очков.