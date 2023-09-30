«Зенит» проиграл во втором матче подряд в РПЛ впервые с октября 2021 года

Сегодня, 30 сентября, санкт-петербургский «Зенит» уступил «Оренбургу» со счётом 1:3 в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, сине-бело-голубые проиграли во втором матче подряд в чемпионате России впервые с октября 2021 года.

Тогда команда Сергея Семака дважды уступила в РПЛ «Сочи» (1:2) и тульскому «Арсеналу» (1:2), а затем проиграла туринскому «Ювентусу» (0:1) в Лиге чемпионов.

Напомним, сегодняшний матч прошёл на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За «Зенит» голом отметился Густаво Мантуан. В составе «Оренбурга» отличились Дмитрий Воробьёв, Матиас Перес и Брайан Мансилья.