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«Знал, что будут вопросы». Бекхэм — о критике сотрудничества с советом по туризму Катара

«Знал, что будут вопросы». Бекхэм — о критике сотрудничества с советом по туризму Катара
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о критике, с которой столкнулся после заключения 10-летнего контракт на сумму $ 150 млн с туристическим советом Катара в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Я тщательно изучаю партнёров, с которыми веду бизнес. И я хотел поучаствовать в ещё одном чемпионате мира. Мне нравится видеть, как игра развивается и выходит на новые территории. Я раньше не бывал в Катаре. Моя философия всегда заключалась в том, что нельзя исключать людей. Если ты не вовлекаешься и не даёшь людям возможности, мир не меняется. Для меня участвовать в этом было важно.

Я знал, что буду вопросы. Знал, что будет критика, но я всегда верил, что футбол — это мощный инструмент. Я знал, что опыт проведения чемпионата мира в Катаре положительно скажется на стране. Я остался доволен своим решением», — приводит слова Бекхэма The Telegraph.

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