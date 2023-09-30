Матис Тель: заметил комментарий Пеле только в день его похорон, это опечалило

Нападающий «Баварии» Матис Тель рассказал о том, как не ответил на комментарий легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Когда я забил свой первый гол за «Баварию» и стал самым молодым бомбардиром в истории клуба, в аккаунте клуба в соцсетях появилось фото моего празднования, под которым написал комментарий Пеле. Я заметил этот комментарий только в день его похорон, это меня опечалило. Комментарию было 7-8 недель. Я бы ответил вовремя, если бы увидел его. Сейчас мы уже не можем ничего изменить, но его послание навсегда останется в моей памяти. Пусть он упокоится с миром», — сказал Тель в интервью на YouTube-канале Carre.

Пеле написал под постом «Баварии» с фото празднования Теля: «Первый из многих твоих голов».