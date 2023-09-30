«Дали большую фору, но нужно забивать». Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче 10‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:3).

«Матч складывался для нас неудачно. Дали большую фору, но нужно забивать. Нам не хватило забитого мяча, моменты у нас были. Чтобы полноценно вернуться в игру, нужно было раньше забивать. И в первом, и во втором тайме было много моментов, но реализация… Несмотря на три пропущенных, могли выиграть 4:3, такое бывает. Но не сегодня. Поражение всегда болезненно, любой проигрыш неприятен. Но что сделать, это тоже часть нашей работы», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

За «Зенит» голом отметился Густаво Мантуан. В составе «Оренбурга» отличились Дмитрий Воробьёв, Матиас Перес и Брайан Мансилья.