«Локомотив» — «Пари НН»: Жемалетдинов отличился на 83-й минуте

В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Локомотив» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 83-й минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков после девяти матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на восьмой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).