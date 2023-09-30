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«Локомотив» — «Пари НН»: Жемалетдинов отличился на 83-й минуте

«Локомотив» — «Пари НН»: Жемалетдинов отличился на 83-й минуте
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В эти минуты проходит матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Локомотив» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 14:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Жемалетдинов – 84'    

На 83-й минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков после девяти матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на восьмой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).

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