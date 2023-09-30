Мансилья, признанный лучшим игроком матча с «Зенитом», прокомментировал победу «Оренбурга»

Аргентинский нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья, признанный лучшим игроком матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», поделился впечатлениями от встречи. Оренбуржцы одержали победу со счётом 3:1.

«У нас были амбиции, мы хотели выиграть. В перерыве тренер сказал, что мы хорошо работаем и бегаем. Нужно было исправить пару моментов, ошибок, продолжать работать и контролировать мяч. Очень счастлив, что мы одержали эту победу!», — сказал Мансилья в эфире «Матч ТВ».

Напомним, за санкт-петербургский клуб голом отметился бразильский нападающий Густаво Мантуан. В составе «Оренбурга» отличились Дмитрий Воробьёв, Матиас Перес и Брайан Мансилья. Мансилья забил третий мяч своей команды, отличившись с передачи Юрия Ковалёва.