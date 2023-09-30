Мостовой: «Зенит» в непривычной ситуации — чехарда с составом, проблемы в защите

Бывший футболист Александр Мостовой высказался о матче 10-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Зенит» (3:1).

«Кто не смотрел игру, могут назвать сенсацией. Кто смотрел игру, тот сенсацией такой результат не назовёт. Ясно, что перед игрой мало кто мог подумать, что «Оренбург» обыграет «Зенит», но получилось обратное.

«Зенит» трясло в начале сезона, потом выровняли ситуацию — но сейчас понимаем, что они вернулись к тому, с чего начинали. Сейчас мы видим, что в обороне большие проблемы из-за чехарды с составом: в одной встрече играет один, потом другой, потом схема с тремя защитниками, потом с пятью. С этим и связаны такие результаты.

Непривычная ситуация для «Зенита». Одно дело, когда ты стоишь и наблюдаешь за тем, как Малком обыгрывает троих и забивает. А когда такого нет, то непривычно. Хорошо, что Кассьерра начал забивать. Сейчас «Зенит» пробует себя в той обстановке, в которой находятся многие команды», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.