Тренер «Оренбурга» Деограсия прокомментировал победу над «Зенитом»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился мыслями после победы над петербургским «Зенитом» со счётом 3:1 в матче 10-го тура РПЛ.

«В первую очередь хотел бы сказать спасибо футболистам — и тем, кто играет, и тем, кто не играет. Они очень хорошо работают на тренировках, в матчах видно результат. Ещё хотел бы сказать спасибо болельщикам.

Что касается пропущенного гола — да, немного пришлось поменять планы, но мы делали нашу работу. Команда играла узко, старались убегать в контратаки. Футболисты — молодцы, я очень рад.

В перерыве мы поговорили с игроками. Я сказал, что будут важны первые 15 минут. Важно было контролировать мяч, играть спокойно. «Зенит» очень хорошо играет с мячом, этот момент был очень важен. Затем было важно играть в наш футбол, и у нас всё получилось», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».