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«Матч — провальный». Нападающий «Зенита» Мантуан — о поражении от «Оренбурга»

«Матч — провальный». Нападающий «Зенита» Мантуан — о поражении от «Оренбурга»
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Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал поражение в матче 10-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (1:3).

«Матч — провальный. Проиграли, упустили возможность набрать три очка, которые очень важны для борьбы в чемпионате. Но мы не должны жаловаться и сожалеть. Видим ошибки, которые совершили, нужно над ними поработать, учесть и постараться избежать их в будущем. Уже через несколько дней следующая игра, поэтому нужно сейчас сосредоточиться на ней. Но, конечно, забывать то, что произошло сегодня, нельзя.

Где именно случился этот провал? На самом деле, мы сегодня создали достаточное количество моментов, и, если я не путаю, по статистике нанесли большее количество ударов по воротам. Просто, к сожалению, матч не зашёл в сетку — так бывает, это футбол. У соперника залетели голы, у нас — нет. И я понимаю, где мы допустили промахи как команда, где произошли оборонительные недочеты. Нужно исправляться, работать над этим и в дальнейшем стараться не допускать.

Чего было больше: «Зенит» проиграл или соперник выиграл? Безусловно, со всем уважением отношусь к сопернику, но все-таки думаю, что сегодня именно «Зенит» проиграл матч. Столько было моментов, столько возможностей для взятия ворот — нам этого не удалось. Повторюсь, нужно сделать выводы. Заслуга «Оренбурга», конечно же, есть в этой победе, но мы упустили игру», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».

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