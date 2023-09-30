«Рубин» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Сегодня, 30 сентября, состоится встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и «Краснодаром». Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Рубин»: Дюпин, Рожков, Вуячич, Грицаенко, Мартынович, Кабутов, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Ленини, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади Боржес, Кордоба.

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после девяти встреч. «Краснодар» является единоличным лидером чемпионата, имея в своём активе 21 очко.