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«Рубин» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Рубин» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ
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Сегодня, 30 сентября, состоится встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и «Краснодаром». Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин»: Дюпин, Рожков, Вуячич, Грицаенко, Мартынович, Кабутов, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Ленини, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади Боржес, Кордоба.

«Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после девяти встреч. «Краснодар» является единоличным лидером чемпионата, имея в своём активе 21 очко.

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