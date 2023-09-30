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Гвардиола — о деле Негрейры: убеждён, что «Барселона» побеждала потому, что была лучше

Гвардиола — о деле Негрейры: убеждён, что «Барселона» побеждала потому, что была лучше
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ранее возглавлявший «Барселону», высказался о деле бывшего вице-президента технического судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

«Подождите и посмотрите. Позвольте правосудию, процессу идти. Я ничего не видел и не читал, потому что не нахожусь в клубе, но я не видел, чтобы «Барселона» действительно платила судьям, чтобы получить выгоду. Я не был свидетелем этого. Поэтому я хочу подождать, прежде чем высказывать своё мнение. «Барселона» будет отстаивать свою позицию.

В чём я почти уверен, так это в том, что «Барселона» выигрывала потому, что была лучше соперников. В этом я вполне убеждён на данный момент. Мы выигрывали, потому что были намного лучше наших соперников. В другом случае были поражения. Но справедливость восторжествует, и мы поймём, что произошло на самом деле», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, бывшим президентам «Барселоны» Хосе Марии Бартомеу и Сандро Роселю, а также Негрейре и его сыну предъявлены обвинения во взяточничестве. По данным следствия, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около € 7,5 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с арбитрами.

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