Влахович и Милик пропустят матч Серии А «Аталанта» — «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о потерях в команде в преддверии матча 7-го тура итальянской Серии А с «Аталантой».

«У Влаховича проблема со спиной, из-за которой он не выходил на поле в течение нескольких дней. У него была сильная боль, поэтому было решено дать ему отдохнуть и полностью восстановиться.

Мойзе Кин возвращается, но Милик не сыграет, так как у него были проблемы с икроножной мышцей. Лучше не рисковать. С нами будет Манчини. Кин выйдет в стартовом составе на предстоящий матч, другие вопросы по составу будут решены завтра», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Матч 7-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус» состоится завтра, 1 октября, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Начало встречи — в 19:00 мск.