Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Влахович и Милик пропустят матч Серии А «Аталанта» — «Ювентус»

Влахович и Милик пропустят матч Серии А «Аталанта» — «Ювентус»
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о потерях в команде в преддверии матча 7-го тура итальянской Серии А с «Аталантой».

«У Влаховича проблема со спиной, из-за которой он не выходил на поле в течение нескольких дней. У него была сильная боль, поэтому было решено дать ему отдохнуть и полностью восстановиться.

Мойзе Кин возвращается, но Милик не сыграет, так как у него были проблемы с икроножной мышцей. Лучше не рисковать. С нами будет Манчини. Кин выйдет в стартовом составе на предстоящий матч, другие вопросы по составу будут решены завтра», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Матч 7-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Ювентус» состоится завтра, 1 октября, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Начало встречи — в 19:00 мск.

Материалы по теме
Леонардо Бонуччи: «Ювентус» был моей жизнью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android