«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Доусон, Килман, Айт-Нури, Тоти, Гомес, Лемина, Хи Чан, Кунья, Нету.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аканджи, Аке, Ковачич, Фоден, Нунес, Альварес, Доку, Холанд.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» дважды разгромил «Вулверхэмптон» с одинаковым счётом 3:0. «Горожане» выиграли все шесть матчей на старте нового сезона Премьер-лиги, а «волки» одержали только одну победу.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 18 очков за шесть матчей. «Вулверхэмптон» находится на 16-й строчке, заработав четыре очка.