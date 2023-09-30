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«Были достойны победы, но рикошет». Губернатор Нижегородской области — о матче с «Локо»

«Были достойны победы, но рикошет». Губернатор Нижегородской области — о матче с «Локо»
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился впечатлениями от встречи 10-го тура Российской Премьер-Лиги между клубом «Пари Нижний Новгород» и московским «Локомотивом». Железнодорожники одержали победу со счётом 1:0.

«Результатами команды доволен, но сегодня нет. Были достойны победы, но рикошет… Работаем дальше на победу», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата Андрей Панков.

Напомним, команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после 10 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на восьмой строчке, заработав 14 очков.

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