«Локомотив» забил больше всех голов в РПЛ после 80-й минуты

Московский «Локомотив» забил шесть голов после 80-й минуты в этом сезоне Российской Премьер-Лиги – больше всех в чемпионате. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Напомним, сегодня, 30 сентября, состоялся матч 10-го тура чемпионата России по футболу, в котором встречались «Локомотив» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). «Локомотив» одержал победу со счётом 1:0.

На 83-й минуте единственный мяч забил полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Он пробил, войдя в штрафную, мяч после рикошета влетел в угол ворот голкипера нижегородцев Артура Нигматуллина.