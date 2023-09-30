Юрген Клопп рассказал о финансовом состоянии «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о финансовой ситуации в английском клубе.

«Я понимаю, что для людей финансовое состояние клуба — это деньги, которые можно потратить на футболистов. Но не стоит забывать, что сейчас клуб строит новую трибуну. Мы уже завершили реконструкцию одной трибуны, строим новую тренировочную площадку и делаем много всего, что поддерживает клуб в хорошем состоянии. Если кто-то придёт и поможет нам это сделать, будет здорово.

Дело не в том, что нам сейчас нужен бюджет в размере € 230 млн, чтобы потратить их на команду. Но чем лучше мы выступаем, тем больше мы в любом случае сможем потратить», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» набрал 16 очков в шести матчах и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.