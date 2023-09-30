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Полузащитник «Пари НН» Трошечкин прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Пари НН» Трошечкин прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин высказался о поражении в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1). Победу железнодорожникам принёс Рифат Жемалетдинов.

«Сыграли чуть хуже, чем обычно, поэтому так получилось. Если бы сыграли в свою силу в обороне, то результат был бы другим.

Игра с «Крыльями» — ключевая? У нас каждая игра ключевая. Промежуточный итог — средне. Нельзя сказать, что плохо, но нельзя сказать, что хорошо. Если бы сегодня выиграли… Но а так — средне. Хотелось бы большего. Всегда хочется большего. Чем выше поднимаешься, тем хочется ещё выше. Если бы выиграли, то подпирали бы уже тройку», — передаёт слова Трошечкина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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