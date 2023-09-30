Моуринью: летом отклонил самое большое и безумное предложение, чтобы остаться в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о критике в свой адрес после худшего старта сезона в тренерской карьере.

«Летом мне поступило самое большое и безумное предложение о работе, которое тренер когда-либо получал в истории футбола, и я отклонил его, потому что дал слово своим игрокам, Фридкину и болельщикам. Три месяца спустя меня называют проблемой, но я с этим не согласен. Я не читаю газет и не смотрю телевизор, но мои друзья говорят мне, что такова общая мысль. Я не проблема. У ситуаций бывает множество факторов. Сказать, что ответственность за победы и поражения несёт один человек, нельзя. Это команда.

Я дал слово клубу и буду соблюдать обещание до 30 июня 2024 года. Я здесь, чтобы каждый день бороться за игроков, владельцев клуба и болельщиков. Только один человек может сказать мне, что всё кончено досрочно, и это мистер Фридкин. Если он мне этого не скажет, я останусь до 30 июня», — приводит слова Моуринью журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.