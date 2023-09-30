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«Рубин» — «Краснодар»: Кордоба вывел гостей вперёд

«Рубин» — «Краснодар»: Кордоба вывел гостей вперёд
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В эти минуты проходит встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и «Краснодаром». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 24'    

На 24-й минуте колумбийский форвард Джон Кордоба вывел гостей вперёд.

В двух предыдущих официальных встречах между этими командами победу одерживал «Краснодар» (1:0 и 2:0).

В текущем сезоне казанский «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после девяти встреч. «Краснодар» является единоличным лидером чемпионата. В активе команды 21 очко.

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