«Жирона» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 30 сентября, состоится встреча 8-го тура испанской Ла Лиги между «Жироной» и мадридским «Реалом». Матч пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Луис Пулидо Сантана. Его ассистенты — Хосе Карлос Эскуэла Мело и Игнасио Алонсо Лопес.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В минувшем сезоне испанского чемпионата «сливочные» ни разу не обыграли «Жирону»: в первом круге команды сыграли вничью, во втором — «Жирона» победила «Реал» со счётом 4:2.
После семи туров Ла Лиги «Жирона» набрала 19 очков и находится на втором месте в чемпионате. В свою очередь, команда Карло Анчелотти после аналогичного количества туров набрала 18 очков и располагается на третьей строчке.
- 30 сентября 2023
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