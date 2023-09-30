Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жирона» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 19:30 мск

«Жирона» — «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, состоится встреча 8-го тура испанской Ла Лиги между «Жироной» и мадридским «Реалом». Матч пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Луис Пулидо Сантана. Его ассистенты — Хосе Карлос Эскуэла Мело и Игнасио Алонсо Лопес.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 8-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем сезоне испанского чемпионата «сливочные» ни разу не обыграли «Жирону»: в первом круге команды сыграли вничью, во втором — «Жирона» победила «Реал» со счётом 4:2.

После семи туров Ла Лиги «Жирона» набрала 19 очков и находится на втором месте в чемпионате. В свою очередь, команда Карло Анчелотти после аналогичного количества туров набрала 18 очков и располагается на третьей строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android