Сулейманов: от матча с «Пари НН» почувствовал ностальгию. Играл за них, а теперь — против

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о победе команды в матче 10-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:0). Победу железнодорожникам принёс Рифат Жемалетдинов.

«Особого настроя на «Пари НН» не было. Была ностальгия, потому что я за них играл, а сегодня — против. До игры пообщался с бывшими партнёрами, там есть мои друзья. Они меня тепло встретили.

Недавно я был в футболке «Пари НН». Было непривычно выходить против них. Хотелось забить, потому что это самое главное», — передаёт слова Сулейманова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После десяти сыгранных матчей «Локомотив» находится на третьей строчке с 18 очками, а нижегородцы с 14 очками располагаются на восьмой строчке.