Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о победе над «Пари НН»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:0).

«Тяжёлый матч. Мы понимали, что он таким будет. Тем более после прошлой эмоциональной победы над «Зенитом». Ожидали таких моментов. Ребята — большие молодцы, потому что дожали соперника. Были моменты и в первом тайме, когда надо было забивать. К сожалению, в начале второго тайма «Пари НН» забрал инициативу. Однако за счёт замен мы выправили ситуацию», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после 10 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на восьмой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).