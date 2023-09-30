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Овчинников: Эстония ещё долго не увидит Карпина. Скорее это будет Испания — там веселее

Овчинников: Эстония ещё долго не увидит Карпина. Скорее это будет Испания — там веселее
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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о возможном переезде в Эстонию.

«Только Карпин догадывается о причинах неудачной игры «Ростова», потому что он находится внутри команды. Совмещение постов не может сказаться на самом Карпине. Сборная России играет по остаточному принципу: кого найдём, с тем и сыграем. Не думаю, что одно мешает другому. Карпин постоянно находится в рабочем тонусе.

Слова Карпина о переезде в Эстонию — это эмоции. Может быть, он и переедет на старости лет, но до его старости ещё далеко. Эстония ещё долго не увидит Карпина. Он скорее в Испании может оказаться — там повеселее. Мне кажется, он продолжит работать в «Ростове», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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