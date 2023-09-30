«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 30 сентября, состоится встреча 7-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Матч пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Его ассистенты — Эдриан Холмс и Саймон Лонг.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В минувшем сезоне английского чемпионата «Ливерпуль» дважды обыграл «Тоттенхэм»: в первом круге команда Юргена Клоппа победила со счётом 2:1, во втором — со счётом 4:3.
После шести туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 16 очков и занимает второе место в чемпионате. В свою очередь, «Тоттенхэм» после шести игр АПЛ набрал 14 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице.
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