В «Локомотиве» заявили, что «Пари НН» поставил «автобус»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что «Пари НН» поставил «автобус» против железнодорожников в матче 10-го тура МИР РПЛ, где москвичи выиграли со счётом 1:0.

«Игра сегодня получилась непростой. «Пари НН», особенно в первом тайме, играл от обороны. Наверное, это первый наш соперник в этом чемпионате, поставивший «автобус», да и игра с «Зенитом» отняла у наших ребят очень много сил. Но в итоге задачу на игру решили! Все старались, вся команда заслужила слова благодарности. Рифат Жемалетдинов забил, его гол стал итогом общих усилий», — приводит слова Нагорных «РИА Новости».

Встреча Российской Премьер-Лиги прошла в Москве в присутствии 6059 зрителей. На 83-й минуте мяч забил Рифат Жемалетдинов, для которого этот гол стал первым с мая 2022 года.