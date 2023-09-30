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В «Локомотиве» заявили, что «Пари НН» поставил «автобус»

В «Локомотиве» заявили, что «Пари НН» поставил «автобус»
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что «Пари НН» поставил «автобус» против железнодорожников в матче 10-го тура МИР РПЛ, где москвичи выиграли со счётом 1:0.

«Игра сегодня получилась непростой. «Пари НН», особенно в первом тайме, играл от обороны. Наверное, это первый наш соперник в этом чемпионате, поставивший «автобус», да и игра с «Зенитом» отняла у наших ребят очень много сил. Но в итоге задачу на игру решили! Все старались, вся команда заслужила слова благодарности. Рифат Жемалетдинов забил, его гол стал итогом общих усилий», — приводит слова Нагорных «РИА Новости».

Встреча Российской Премьер-Лиги прошла в Москве в присутствии 6059 зрителей. На 83-й минуте мяч забил Рифат Жемалетдинов, для которого этот гол стал первым с мая 2022 года.

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