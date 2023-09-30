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Губерниев чеканил мяч на поле, Дзюба строил гримасы. Фото победы «Локомотива»

Губерниев чеканил мяч на поле, Дзюба строил гримасы. Фото победы «Локомотива»
«Локомотив» — «Пари НН»
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30 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» принимал «Пари НН». Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов на 83-й минуте. Он пробил, войдя в штрафную, мяч после рикошета влетел в угол ворот Артура Нигматуллина.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург).

Набрав 18 очков в десяти матчах, «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» идёт на восьмой строчке с 14 очками.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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