«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 30 сентября, состоится встреча 8-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Атлетиком» Бильбао. Матч пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Его ассистенты — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В минувшем сезоне испанского чемпионата команды сыграли дважды: в первом круге «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 3:1, во второму круге победил «Атлетик» со счётом 2:0.
После семи туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» набрал 12 очков и занимает 6-е место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества туров «Атлетик» Бильбао набрал 14 очков и располагается на 4-й строчке в турнирной таблице.
- 30 сентября 2023
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