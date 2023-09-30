ЦСКА — «Балтика»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 30 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Москва). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Роша, Мухин, Агапов, Гаич, Зделар, Обляков, Давила, Файзуллаев, Чалов.

«Балтика»: Латышонок, Радманович, Осипов, Фернандес, Гассама, Гузина, Сото, Бистрович, Энрикес, Галоян, Остойич.

В прошлом туре армейцы на выезде сыграли вничью с «Ростовом» — 3:3, а «Балтика» на своём поле победила «Ахмат» со счётом 1:0.

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за девять матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).