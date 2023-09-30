Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Балтика»: стали известны стартовые составы команд

ЦСКА — «Балтика»: стали известны стартовые составы команд
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Москва). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 0
Балтика
Калининград

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Роша, Мухин, Агапов, Гаич, Зделар, Обляков, Давила, Файзуллаев, Чалов.

«Балтика»: Латышонок, Радманович, Осипов, Фернандес, Гассама, Гузина, Сото, Бистрович, Энрикес, Галоян, Остойич.

В прошлом туре армейцы на выезде сыграли вничью с «Ростовом» — 3:3, а «Балтика» на своём поле победила «Ахмат» со счётом 1:0.

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за девять матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android