Ассист Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Лечче»

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 7-го тура итальянской Серии А между «Лечче» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Гости разгромили «Лечче» со счётом 4:0.

Первый мяч неаполитанцы забили на 16-й минуте первого тайма. Отличился норвежский защитник Лео Эстигор. Следующий гол был забит уже во второй половине встречи. Мяч в ворота «Лечче» забил нигерийский нападающий Виктор Осимхен. Стоит отметить, что голевую передачу на свой счёт записал грузинский вингер Хвича Кварацхелия. Третий мяч на 88-й минуте забил Джанлука Гаэтано, а на 90+4-й минуте Маттео Политано реализовал пенальти, зафиксировав на табло разгромную победу «Наполи».

После этой победы в активе «Наполи» стало 14 очков. Команда поднялась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата. «Лечче» с 11 очками опустился на седьмое место.