Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ассист Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Лечче»

Ассист Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Лечче»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 7-го тура итальянской Серии А между «Лечче» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Гости разгромили «Лечче» со счётом 4:0.

Первый мяч неаполитанцы забили на 16-й минуте первого тайма. Отличился норвежский защитник Лео Эстигор. Следующий гол был забит уже во второй половине встречи. Мяч в ворота «Лечче» забил нигерийский нападающий Виктор Осимхен. Стоит отметить, что голевую передачу на свой счёт записал грузинский вингер Хвича Кварацхелия. Третий мяч на 88-й минуте забил Джанлука Гаэтано, а на 90+4-й минуте Маттео Политано реализовал пенальти, зафиксировав на табло разгромную победу «Наполи».

После этой победы в активе «Наполи» стало 14 очков. Команда поднялась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата. «Лечче» с 11 очками опустился на седьмое место.

Италия - Серия А . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 4
Наполи
Неаполь
0:1 Эстигор – 16'     0:2 Осимхен – 51'     0:3 Гаэтано – 88'     0:4 Политано – 90+4'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android