«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: Альварес сравнял счёт, забив гол со штрафного

В эти минуты проходит матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:1.
На 59-й минуте встречи нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес забил гол со штрафного.
Ранее, на 13-й минуте встречи, автогол забил защитник «горожан» Рубен Диаш.
В прошлом сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» дважды разгромил «Вулверхэмптон» с одинаковым счётом 3:0. «Горожане» выиграли все шесть матчей на старте нового сезона Премьер-лиги, а «волки» одержали только одну победу.
«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 18 очков за шесть матчей. «Вулверхэмптон» находится на 16-й строчке, заработав четыре очка.
- 30 сентября 2023
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