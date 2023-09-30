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Булыкин: результат матча с «Оренбургом» — сенсационный. «Зенит» усложнил себе ситуацию

Булыкин: результат матча с «Оренбургом» — сенсационный. «Зенит» усложнил себе ситуацию
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что победа «Оренбурга» — сенсация, а «Зенит» усложнил себе ситуацию.

«Для всех результат сенсационный. «Зенит» должен управлять ситуацией, а у них не получается. Состав хороший, но нет реализации и защита сегодня «привезла». «Зенит» усложнил себе ситуацию. Чтобы обрести стабильность, нужны победы и хороший результат.

В нынешней ситуации все, наоборот, омрачены и не понимают, что происходит. Но тут есть несколько факторов, которые влияют на результат: нет костяка, неудачные выступления защиты и отсутствие нападающих, которые регулярно забивали бы. Основное, что нет уверенности. Раньше мы видели уверенный «Зенит», а сейчас команда теряет очки со многими клубами», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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