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«Краснодар» обыграл «Рубин» и укрепил лидерство в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Рубин» и укрепил лидерство в РПЛ
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Сегодня, 30 сентября, состоялась встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Гости одержали уверенную победу — 2:0.

Первый мяч «быков» на 24-й минуте забил колумбийский нападающий Джон Кордоба. Во второй половине встречи гостям удалось увеличить своё преимущество до двух мячей. Нигериец Олакунле Олусегун замкнул передачу Кордобы и отправил мяч в ворота Юрия Дюпина.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 24 очка. Клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Казанцы набрали девять очков в десяти встречах и расположились на 13-м месте.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 24'     0:2 Олусегун – 86'    
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