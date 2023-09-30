«Краснодар» обыграл «Рубин» и укрепил лидерство в РПЛ

Сегодня, 30 сентября, состоялась встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и «Краснодаром». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Гости одержали уверенную победу — 2:0.
Первый мяч «быков» на 24-й минуте забил колумбийский нападающий Джон Кордоба. Во второй половине встречи гостям удалось увеличить своё преимущество до двух мячей. Нигериец Олакунле Олусегун замкнул передачу Кордобы и отправил мяч в ворота Юрия Дюпина.
После этой победы в активе «Краснодара» стало 24 очка. Клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Казанцы набрали девять очков в десяти встречах и расположились на 13-м месте.
- 30 сентября 2023
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