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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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В матче 7-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Команды сыграют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 7-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Сарр, Биссума, Кулушевски, Мэддисон, Сон, Ришарлисон.

«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер, Джонс, Салах, Гакпо, Диас.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков после шести матчей. «Тоттенхэм» находится на четвёртой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити» (18).

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