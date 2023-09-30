Гол Хаверца помог «Арсеналу» разгромить «Борнмут»

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 7-го тура английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и лондонским «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Лондонский клуб одержал победу со счётом 4:0.
Гости вышли вперёд на 17-й минуте. Английский вингер Букайо Сака отправил мяч в ворота Нето. Два других гола «Арсенал» забил с 11-метровой отметки. На 44-й минуте свою попытку реализовал капитан команды Мартин Эдегор, а на 53-й минуте мяч с пенальти забил немецкий форвард Кай Хаверц, для которого этот гол стал первым в футболке клуба. Последний гол в матче на 90+3-й минуте забил защитник «канониров» Бен Уайт.
После этой победы в активе «Арсенала» стало 17 очков. Команда идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата. «Борнмут» с тремя очками на 18-м месте.
- 30 сентября 2023
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