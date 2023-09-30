Властимил Петржела: «Зенит» тоже может проигрывать. Это всего лишь футбол

Чешский тренер Властимил Петржела поделился мнением о поражении «Зенита» в матче Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Это всего лишь футбол. В игре может произойти всё что угодно. «Зенит» тоже может проигрывать. Не знаю, почему сейчас у команды такие результаты», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Зенит» играл с «Оренбургом» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые уступили со счётом 1:3. После десяти игр чемпионата России «Зенит» набрал 17 очков и на текущий момент находится на четвёртом месте. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Оренбург» заработал 11 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице.