Защитник «Локомотива» Морозов прокомментировал победу над «Пари НН»

Центральный защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов высказался о победе над «Пари НН» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Набрали важные три очка. Достаточно дисциплинированно и организованно сыграли в обороне, это позитивно. Непростая игра, потому что соперник тоже в хорошей форме, но мы гнули свою линию и в конце концов смогли воплотить преимущество в гол.

В турнирной таблице «Локомотив» поднялся на третье место? Пока рано туда смотреть. По большому счёту на данном этапе не так важно, на каком месте находимся. В любом случае нужно работать на максимуме, прибавлять и прогрессировать. Будем стараться выиграть каждый матч, а смотреть в таблицу и подводить итоги нужно в конце сезона», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 18 очков после 10 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на восьмой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (24).