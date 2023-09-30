Источник: Чалов хочет уменьшить сумму отступных в новом контракте с ЦСКА

Переговоры о новом контракте между ЦСКА и нападающим Фёдором Чаловым находятся в продвинутой стадии, сообщает Metaratings.

Футболист хочет снизить сумму отступных, которые будут прописаны в новом соглашении, чтобы ему было легче перейти в один из европейских клубов. 25-летний нападающий признался, что у него по-прежнему остаётся цель уехать в Европу. При этом он готов рассмотреть варианты с клубами не из топ-5 лиг. Летом 2023 года о начале переговоров в интервью «Чемпионату» сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В нынешнем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 14 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 12 млн. Его действующее соглашение с армейцами истекает зимой 2024 года.