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Данни: никто не ожидал, что в «Зените» настанут плохие времена после ухода Малкома

Данни: никто не ожидал, что в «Зените» настанут плохие времена после ухода Малкома
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Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни заявил, что питерский клуб преодолеет все трудности и вновь поборется за титул.

«Малком был уникальным игроком. Никто не ожидал, что в «Зените» настанут плохие времена после его ухода. Я верю, что они преодолеют трудности, начнут побеждать и бороться за титул», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» в 10-й туре МИР Российской Премьер-Лиги потерпел поражение в матче с «Оренбургом» (1:3) на стадионе «Газовик». За оренбуржцев голами отметились Дмитрий Воробьёв, Матиас Перес и Брайан Мансилья. У питерцев гол забил Густаво Мантуан на второй минуте матча.

На данный момент «Зенит» в РПЛ располагается на четвёртой строчке с 17 очками.

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