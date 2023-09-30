Корнеев: «Краснодар» не наиграл на победу, но выиграл убедительно

Бывший полузащитник «Барселоны» и ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал победу «Краснодара» над «Рубином» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Конечно, результаты дают отражение работы, которую ведёт тренерский штаб и игроки. Но такие матчи тоже надо выигрывать. Сегодня было близко к ничьей. Но «Краснодар» свои моменты реализовал, а «Рубин» — нет. Краснодарцы умеют терпеть, имеются исполнители, которые из ничего могут забить и сделать разницу. Сегодня они не наиграли на победу, но выиграли убедительно.

Они усилились Виктором Торменой, Лукасом Оласо. Имеют Хуниора Алонсо, который хорошо страхует. Когда ещё Александр Черников есть, всё достаточно хорошо. Но мне кажется, что в опорную зону нужен ещё один игрок. Вот сегодня чуть не сломался Кевин Ленини. Черников может как‑нибудь получить дисквалификацию. «Краснодар» смотрится организацией игры и умением выигрывать сложные матчи. Это важно для того, чтобы, возможно, стать чемпионом.

Если говорить о комплектации, то сложно верить в чемпионство команды. То, что мы сейчас видим, это суперработа тренерского штаба и игроков, которые поверили в идею. Это работает сейчас, потому что конкуренты теряют очки, те же «Зенит» и «Спартак». Если «Краснодар» будет в таком темпе вырываться вперёд, то всё возможно», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».